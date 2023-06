Stridende golftours slår pjalterne sammen i nyt selskab

Der har siden været søgsmål på kryds og tværs, men alt det er nu lagt i graven, oplyser PGA Tour. Man er således blevet enige om at lægge alle verserende retssager i graven, lyder det.

Man vil desuden samarbejde om, at de spillere, der er blevet udelukket fra de forskellige tours, kan få deres medlemskab tilbage, når 2023-sæsonen er slut.

Det er ellers mindre end et år siden, at chefen for PGA Tour, Jay Monahan, sagde, at han ikke kunne se, at hans tour kunne arbejde sammen med LIV Golf. Det har ændret sig.

Det nye selskab får økonomisk indsprøjtning fra Public Investment Fund, der er statslige investeringsfond i Saudi-Arabien. Det sker for at ”facilitere selskabets vækst og succes”.