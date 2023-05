Frederik Vesti triumferer i afkortet Formel 2-løb

Han forblev i front i hele løbet.

Midtvejs i løbet gik der ild i Jack Doohans racer. Der kom rødt flag, så løbet måtte afbrydes.

Det førte til, at alle kørere blev samlet, så Vesti måtte koncentrere sig til det sidste for at holde Theo Pourchaire bag sig.

Løbet var afbrudt så længe, at der blev sat en timer på, i stedet for at løbet skulle afgøres over de planlagte 42 omgange.

I alt manglede Vesti og co. at køre den lidt over tre kilometer lange strækning en håndfuld gange i forhold til det oprindelige udgangspunkt.