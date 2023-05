Hamilton afliver Ferrari-rygter: Tæt på ny Mercedes-kontrakt

- Mit hold arbejder bag kulissen tæt sammen med Toto (Toto Wolff, Mercedes’ holdchef, red.), og vi er næsten i mål med en ny kontrakt, fortæller han torsdag op til weekendens grandprix i Monaco.

- Det at have et hold til at fokusere på dét, så jeg kan gøre mit arbejde, er en langt bedre position for mig, end jeg har været i før. Jeg kan huske, at jeg plejede at stå i spidsen for mine egne forhandlinger, og det var enormt stressende. Det behøver jeg ikke at gøre længere.

Adspurgt direkte, om hvorvidt Ferrari havde henvendt sig, svarer Lewis Hamilton ”nej”. Han siger desuden, at hans forhåbning er, at kontraktforhandlingerne med Mercedes er overstået inden for de ”kommende uger”.