Overmatchede danskere tager en øretæve med hjem fra VM

Finland brugte tre et halvt minut til at bringe sig to mål foran, og derfra blev det en meget lang aften for de overmatchede danskere.

På den måde blev det en flad afslutning på et VM, der ellers startede så godt. Tre indledende sejre blev afløst af fire nederlag, og på den sidste dag var kræfterne og velsagtens også lysten sluppet op.

Det mindede en hel del om 1-7-øretæven mod Slovakiet sidste år. Forskellen var blot, at Danmark dengang ville være kommet i kvartfinalen med et point. Tirsdag aften gik man på isen, velvidende at VM var slut uanset resultatet.