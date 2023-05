Frederik Andersen og Hurricanes tager tredje semifinalenederlag

Conference Finals er semifinalen af slutspillet i NHL. Her mødes de bedste to hold fra hver af de to NHL-konferencer - øst og vest - og spiller om en plads i slutspilsfinalen, Stanley Cup.

Semifinalerne spilles i et bedst-ud-af-syv-format.

Det betyder, at Frederik Andersen og Carolina Hurricanes skal håbe på et noget nært mirakuløst comeback med fire sejre i træk, hvis de skal have en plads i årets finale.

Frederik Andersen gjorde ellers sit i målet for Carolina Hurricanes.

Han kom ud af opgøret med en redningsprocent på 94,12 og 16 redninger i alt. Det tog desuden Florida Panthers indtil halvvejs gennem kampens anden periode at passere ham.