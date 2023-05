Sverige sender danske ishockeyherrer tæt på VM-exit

Den danske lejr sagde søndag farvel til både Frederik Dichow og Oliver Lauridsen på grund af skader, så det sidste, der var brug for, var flere ukampdygtige spillere.

Derfor var det en slem streg i regningen, at Christian Wejse måtte humpe i omklædningsrummet, efter at han kun have været på isen i 27 sekunder.

Den store center kom i klemme ved banden og fik et ordentligt tryk på den ene hofte.

Mikkel Aagaard måtte tilbage i en uvant centerrolle, og alle fire danske kæder sloges, som man kan forvente af et hold, der kæmper for at overleve i turneringen.

Det er dog ikke uden grund, at Sverige kun har lukket tre mål ind i seks kampe.

Der var ingen vej gennem det blå-gule nåleøje, og i stedet afgjorde først Lucas Raymond og siden Carl Grundström kampen med to mål i slutfasen.