Danske Counter-Strike-profiler vinder fransk major

Sejren er Vitalitys første i en af sportens største turneringer. Ud over de to danske spillere består holdet af de to franskmænd Mathieu ”Zywoo” Herbaut og Dan ”Apex” Madesclaire samt israelske Lotan ”Spinx” Gilladi.

Majorturneringen i Paris var den sidste, der blev afviklet i spillet ”Counter-Strike: Global Offensive”. Den næste majorturnering i Counter-Strike bliver i spillet ”Counter-Strike 2”, som udkommer senere i år.