Ishockeylandsholdet smed matchbold i kostbar nedtur

Det er ikke umuligt, men virker heller ikke oplagt efter torsdagens nederlag, og måden det kom i stand på.

Efter en fin, fin indledning blev det danske hold i anden periode most fuldstændig af en flok langt mere aggressive tyskere, som dominerede totalt.

De midterste 20 minutter var en lidelse at komme igennem for de danske spillere, der tilbragte stort set hele perioden i egen zone og til tider virkede decideret rådvilde.

Det var her, danskerne smed chancen for at tage den sejr, som ville have bragt dem millimeter fra den tredje VM-kvartfinale i dansk ishockeys historie.