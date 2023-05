Jacob Neestrup brød ud i et sjældent – og kortvarigt – smil på sidelinjen efter at have erobret sin første titel som FCK-træner. Spillerne væltede lige så euforiske rundt som tilskuerne ude på tribunen.

Prestigeindkøbet Diogo Gonçalves har haft en svær sæson siden ankomsten fra Benfica for et år siden. Nu dansede portugiseren