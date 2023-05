Tuneser i fuld flor

Særligt kantspilleren Elias Achouri var igen en fornøjelse, og sad man som Randers-fan i det silende regnvejr, må man have været splittet over at se ham denne aften. På den ene side kunne man kun give sig hen til tuneserens fortryllende indsats. På den anden side må de være forbandet over, at det skulle gå ud over netop deres hold denne aften.

Kun målmand Patrik Carlgren holdt hjemmeholdet inde i kampen. Men kort efter pausen gik den ikke længere. Først lagde Ibrahim Said et følt langskud i netmaskerne, og kort efter fordoblede han Viborg-føringen på oplæg af Elias Achouri efter endnu en solotur.

Et kvarter før tid fik Marvin Egho muligheden for at reducere på et straffespark, men han tæskede i stedet bolden på stolpen til stor forløsning for Viborg.