Russells overtidsmål sikrede usikkert VM-hold to point

I overtiden straffede Patrick Russell en fransk udvisning og sikrede Danmark de to point. Russell sendte pucken højt i nettet med et håndledssvirp, der skabte stor jubel i den danske lejr.

Det så ellers ud til at blive en rolig eftermiddag i første periode. To overtalsmål gav Danmark en 2-0-føring, og kampen så ud til at være under fuld kontrol.

Først lynede Nikolaj Ehlers for tredje gang på to dage med et velplaceret skud gennem trængslen foran det franske mål.

Siden fremprovokerede Winnipeg-stjernen en fransk matchstraf, da han blev sendt ind i banden med en grim tackling.