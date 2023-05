Danmark slog Singapore i perfekt start på Sudirman Cup

Danmarks badmintonlandshold fik søndag en perfekt start på Sudirman Cup, der er VM for blandede hold.

I kinesiske Suzhou vandt Danmark over Singapore ved at bringe sig foran 3-0 i et nøgleopgør i gruppen.

Kina er favorit til at vinde gruppen. Da Egypten er regnet som det svageste hold, er det forventet, at Danmark og Singapore skal slås om at gå videre til kvartfinalen via gruppens andenplads.