Golfstjerner udelukkes fra årets Ryder Cup

Ifølge DP World Tour er spillerne blevet straffet for at have brudt arrangørens regler om at deltage i modstridende, sammenfaldende turneringer.

Det skulle være sket ved deres deltagelse i den første saudiarabisk-støttede LIV Golf-turnering i England i juni 2022.

Trioen Poulter, Garcia og Westwood har spillet 28 Ryder Cup tilsammen.

- DP World Tour vil gerne takke de fire spillere for det bidrag, de har lavet til Tour’en og særligt Sergio, Ian og Lee for den betydelige rolle, de har spillet i Europas succes i Ryder Cup over mange år, lyder det fra DP World Tour.