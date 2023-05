Sygdom får Mark O. Madsen til at droppe amerikansk satsning

- Vi er nået frem til, at satsningen herovre ikke er bæredygtig. Jeg har takket nej til kampe et par gange, fordi jeg ikke kunne sige ja til at gå i 8-10 ugers træningslejr, som det kræver. Det ville ikke kunne lade sig gøre med Marias helbred.

- Jeg kan sidde her og synes, at det er træls fra et professionelt perspektiv, men familien er vigtigst frem for alt. Det kan man ikke lave om på, siger Mark O. Madsen til DR.

Den 38-årige falstring fortalte i begyndelsen af 2022, at han havde rykket teltpælene op og banket dem i jorden i byen Scottsdale i den amerikanske delstat Arizona. Med sig havde han både sin kone og parrets to børn.