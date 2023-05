Arsenal tilbageerobrede spidsen i Ødegaards storkamp

Til alt held for gæsterne tog Arsenal foden af speederen efter pausen, og det lykkedes endda Noni Madueke at reducere midt i halvlegen.

Selv om målet ikke blev startskuddet til en Chelsea-slutspurt, er det alligevel værd at hæfte sig ved. Det er nemlig kun det dyrt indkøbte holds anden scoring i seks kampe under Lampards ledelse.

For Arsenal handler om at blive ved at vinde og så håbe på, at Manchester City snubler i sæsonens sidste kampe. City møder West Ham onsdag.

Arsenals næste opgave er på udebane mod Newcastle på søndag.