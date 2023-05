Klopp kritiserer dommer efter påtale ved fejring

Dommerforbundet PGMOL siger, at man er opmærksom på tyskerens kommentarer.

Forbundet henviser til, at alt, hvad alle dommere siger under Premier League-kampe, bliver optaget via et elektronisk system.

- Efter at have gennemgået lyden fra dommeren Paul Tierney fra dagens kamp kan vi bekræfte, at han har optrådt på en professionel måde, lyder det fra PGMOL.

Den tyske træner er før blevet straffet for sine kommentarer mod dommere.

I 2019 fik han en bøde på 45.000 pund efter kommentarer rettet mod Kevin Friend.