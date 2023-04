Leon Madsen efter skuffelse: Det var en lortedag

Den danske speedwaykører Leon Madsen havde håbet at få en god start på VM-serien lørdag aften i Kroatien, men han måtte kigge langt efter en semifinale efter blot at have hentet fire point i fem starter.

- Det var ikke min aften. Jeg synes egentlig, at jeg lavede nogle rimelige starter og var godt med i første hjørne, men når jeg kom ud af første hjørne, lå jeg sidst.