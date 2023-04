Hvordan har du det med at spille et stort mesterskab i et land, hvor kvinder ikke har samme rettigheder som mænd, hvor og homoseksuelle diskrimineres, og hvor myndighederne har dræbt en journalist på bestialsk vis?

Det spørgsmål kan anføreren for det danske herrelandshold i fodbold muligvis blive mødt med om syv år, hvis Saudi-Arabien,