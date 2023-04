Dansk golfspiller er med i toppen af afbrudt majorturnering

Det ser godt ud for golfspilleren Nanna Koerstz Madsen i kvindernes første majorturnering i 2023, The Chevron Championship.

Efter en stærk anden runde står hun noteret for en samlet score i fire slag under par, og det rækker til en delt tiendeplads i turneringen, der spilles nord for Houston i staten Texas.

Stillingen er med det forbehold, at en gruppe af spillere mangler at spille op til fem huller, før hele feltet har været igennem anden runde.