Svensker bliver ny ishockeylandstræner for Danmark

Han tilføjer, at Gaths fornemste opgave bliver at skabe et godt fundament frem mod OL-kvalifikationen i august 2024 og VM på hjemmebane i maj 2025.

Det er knap to måneder siden, at Heinz Ehlers fortalte, at han ville takke af som landstræner efter dette års VM.

Ehlers har været landstræner siden 2018. Han førte som den første landsholdet frem til vinter-OL, og her kulminerede hans tid som landstræner med kvartfinalen ved OL i Beijing i 2022.

Ved VM sidste år førte han Danmark til niendepladsen, den bedste placering siden ottendepladsen i 2016.

Den 46-årige Mikael Gath tiltræder derfor i jobbet efter VM i Finland i maj og vil kun observere arbejdet omkring det danske landshold i Tampere på afstand.