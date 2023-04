Ny Randers-træner: Tredjepladsen er for ambitiøst

Både AGF, der ligger på fjerdepladsen, og Viborg tabte i den netop overståede spillerunde, hvorfor Randers med pointet mod FCN rykkede tættere på medaljer. Det er dog ikke en ambition for den 39-årige træner.

- Det er for ambitiøst at sige, vi går efter tredjepladsen. Selv om der ikke er så stor forskel på pointene, så er det to hold, vi skal forbi, siger han.

- Ambitionen er at blive nummer fire. Nummer fem og seks får ikke noget. Nummer fire har en god chance for at få en kamp om en Europa-plads.

Bertelsen kender Randers FC bedre end de fleste. Han har været assistenttræner i klubben siden 2017 - kun afbrudt af 16 kampe som midlertidig cheftræner i 2018, da holdet manglede en træner efter fyringen af Ricardo Moniz.