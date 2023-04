Dansk OL-løber er udelukket i fire år for doping

Den danske maratonløber Abdi Ulad er blevet udelukket i fire år på grund af doping. Det oplyser Danmarks Idrætsforbund (DIF) mandag i en pressemeddelelse.

Abdi Ulad blev i efteråret 2022 af Anti Doping Danmark testet positiv for stoffet trimetazidin. Han erkendte efterfølgende at have indtaget stoffet.

Anti Doping Danmark krævede udelukkelse i fire år. Det krav valgte DIF’s dopingnævn at følge, da man ikke vurderede, at der var formildende omstændigheder, der kunne give en strafnedsættelse.