Eller leverede to assister og brændte straffeslag i NHL-sejr

Den danske ishockeyspiller Lars Eller spillede en vigtig rolle, da hans hold, Colorado Avalanche, natten til fredag dansk tid slog Winnipeg Jets 4-2 på hjemmebane i Nordamerikas bedste ishockeyliga, NHL.

Danskeren stod nemlig for to assister i kampen.

Det kunne dog være blevet til endnu mere for Eller. I tredje periode fik han nemlig mulighed for selv at score et mål, da han tog et straffeslag. Han brændte dog.