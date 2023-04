Men nogle gange rammer virkeligheden hårdt. Pludselig spillede Randers, som for nylig mistede cheftræner Thomas Thomasberg til FC Midtjylland, sig frem foran AGF-feltet. Stephen Odey modtog bolden, tog et træk og affyrede et snedigt skud, som gik mellem– benene på Frederik Tingager og snød dermed Jesper Hansen i AGF-målet. Stik mod spil og chancer stod der 1-1, da dommeren fløjtede til pause.

Tempoet faldt i anden halvleg, hvor Randers så ud til at være tilfreds med at få point med fra Aarhus. Imens forsøgte AGF at fortsætte presset, men energien fra første halvleg manglede.

Til sidst så hverken AGF eller Randers ud til at ville vinde kampen. AGF spillede bolden rundt i egne kæder, mens Randers stod og så på. Dermed endte kampen 1-1, hvilket betød, at AGF nu er fire point efter Viborg FF på tredjepladsen, mens Randers FC nu er tre point foran Brøndby IF på sjettepladsen.