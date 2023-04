Afgående badmintonformand forsvarer dyr fyring af direktør

- Vi er et godt sted, og vi har fundet præcis den direktør, vi skal have. Det koster nogle penge. Det gør det i en almindelig virksomhed og i det offentlige. Det gør det også i et specialforbund, når man er oppe og afskedige medarbejdere, der er ansat på de forhold, siger Tore Vilhelmsen til TV 2 Sport.

Ifølge TV 2 Sport var bestyrelsen splittet i forhold til fyringen af Bo Jensen, og der ”florerede historier om, at det var Tore Vilhelmsens egen politiske magtkamp, fordi han ønskede mere indflydelse”.

Vilhelmsen afviser den del blankt og fastholder den officielle forklaring, der blev givet i forbindelse med fyringen: At den skyldes ønsket om en ny strategisk retning.