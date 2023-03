IOC's olympiske lempelser er ikke nok for Rusland

Med sine nye anbefalinger i Rusland-spørgsmålet har Den Internationale Olympiske Komité tilsyneladende gjort sig upopulær på begge sider af debatten.

Hvor en stribe lande, deriblandt Danmark, er bekymret over, at IOC har åbnet for russiske og belarusiske sportsfolk under neutralt flag, finder russerne til gengæld åbningen helt utilstrækkelig.