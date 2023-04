Efter 17 års slid på gulvet forfremmes en usædvanlig mand, der har et anderledes syn på nederlag

Der er hundredvis af grunde til, at Jakob Andreasen elsker et liv i elitesportens univers. En af de vigtigste er retten til at drømme stort.

»... uden at blive kaldt skingrende sindssyg,« tilføjer han.

Håndboldtræneren har da også brug for både drømme, håb og held, hvis hans »anden familie« i weekenden skal give ham den afskedsgave, han ønsker sig allermest.