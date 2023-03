Mexico vil afholde OL i 2036 og indgiver formelt bud

Mexico har indgivet et formelt bud på at blive vært for OL i 2036.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Landets udenrigsminister, Marcelo Ebrard, og præsidenten for Mexicos Olympiske Komité, Maria Jose Alcala, har mødtes med Thomas Bach, præsidenten for Den Internationale Olympiske Komité (IOC), i Lausanne i Schweiz.