Promotor: Sværvægtsbrag er røget i vasken

Tidligere i marts forlød det ellers, at parterne var enige om vilkårene for et møde 29. april på Wembley i London.

Ifølge flere medier skulle Fury have 70 procent af kagen, mens Usyk blev spist af med 30 procent.

De to sværvægtskæmper har ikke bokset en professionel kamp mod hinanden før, men blev sidste år enige om at mødes i ringen i 2023 for at afgøre, hvem der er den ubestridte verdensmester i sværvægtsboksning.

Oleksandr Usyk bærer for tiden verdensmesterbæltet fra forbundet IBF.

Tyson Fury forsvarede 3. december sit bælte fra bokseforbundet WBC i sin tredje kamp mod sin landsmand Derek Chisora.