Ehlers-mål sendte Jets på sejrskurs mod Arizona

Allerede efter godt og vel fire minutters spil i første periode var danskeren på pletten i opgøret med scoringen til 1-0.

Lidt over syv minutter senere gjorde Adam Lowry det til 2-0. Dermed havde Jets et godt udgangspunkt før de sidste to perioder.

I anden periode lagde Arizona et stort pres på Jets med 18 afslutninger mod tre.

Det lykkedes da også Barrett Hayton at få reduceret til 1-2.

Men i tredje periode holdt Jets stand og skaffede sig sejren.

Andre danskere var også i aktion natten til onsdag.