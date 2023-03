Uhre lynede to gange for Philadelphia i nederlag til Montreal

Det er Uhres to første mål for Philadelphia Union i denne sæson.

I sidste sæson scorede danskeren 13 mål for sit hold.

Indsatsen mod CF Montreal var dog forgæves. Et rødt kort til Philadelphias Julian Carranza i midten af anden halvleg åbnede døren for et comeback til hjemmeholdet.

Med et hovedstød på en ripost fra et skud på underliggeren udlignede Chinonso Offor til 2-2 i det 90. minut.

Og hele otte minutter inde i den forlængede spilletid kom dødsstødet, da Romell Quito kæmpede sig forbi forsvaret og headede bolden i mål på et langt indlæg på tværs af feltet.