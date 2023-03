Skidronning har tangeret Stenmarks legendariske rekord

Allerede lørdag kan Shiffrin tage rekorden for sig selv, når der afvikles slalom i Åre, som i så fald meget passende danner ramme for amerikanernes milepæl.

Det var således netop i Åre, at Shiffrin som 17-årig i december 2012 vandt sit første World Cup-løb. Ingemar Stenmark hentede sine 86 World Cup-sejre i perioden fra 1974 til 1989.

Shiffrin var allerede inden fredagens løb sikker på at vinde den samlede World Cup for femte gang i karrieren. Med sejren sikrede hun sig samtidig den samlede sejr i storslalom for anden gang i karrieren.