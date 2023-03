Viktor Axelsen kan godt sætte sig ind i, hvordan andre oplever situationen. Han har selv oplevet noget lignende.

»Når jeg har mødt verdensstjerner som Lin Dan eller Lee Chong Wei, så var der bare en vis aura om dem. Det er svært at beskrive. Det var, som om de fyldte lidt mere på banen. At man var et par point bagud på forhånd. Det aftvinger en naturlig respekt, når man står over for en, der har udrettet alt det, man selv drømmer om.«