Eriksen og Axelsen slår fast: Vil ikke reklamere for betting

Han mener, at opslagene, der blev slettet, efter at fagforeningerne rejste et erstatningskrav mod bookmakeren, er ulovlige.

- Jeg synes, det er grænseoverskridende, at selskabet har brugt billeder af mig på sociale medier.

- Jeg er ikke interesseret i at gøre reklame for spilselskaber. Jeg har aldrig gjort det før, og jeg har ingen interesse i at gøre det i fremtiden, siger Axelsen.

Christian Eriksen mener, at han ufrivilligt er brugt som reklamesøjle i mindst 29 tilfælde, og han har med 1,45 millioner kroner rejst det største erstatningskrav i sagen.