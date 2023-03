Salah slår Fowler og har nu scoret flest ligamål for Liverpool

- At slå rekorden mod United med det resultat er fuldstændig utroligt, siger den egyptiske angriber til Sky Sports.

Manager Jürgen Klopp er for længst holdt op med at undre sig over Salahs bedrifter på banen, men selv han er nødt til at fremhæve ham efter søndagens kamp.

- Mo Salah opnåede noget meget, meget særligt. Det må vi ikke glemme, bare fordi vi er vant til, at han scorer en masse mål, siger Klopp.

Med sejren kommer Liverpool op på 42 point og femtepladsen i Premier League.

Manchester United har 49 point på tredjepladsen. Nederlaget var Uniteds første siden 22. januar og desuden en tangering af klubbens største nogensinde.