23 af de største danske sportsstjerner har via deres fagforeninger sagsøgt bookmakeren Bet365 i en sag om markedsføring og ulovlig brug af imagerettigheder.

De 23 sportsstjerner forlanger samlet 4,8 millioner kroner plus procesrenter i erstatning for uberettiget at være blevet brugt i markedsføringsøjemed af bookmakeren. Bortset fra to tilfælde mener bookmakeren ikke at have gjort noget forkert.