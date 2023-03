Lars Eller skifter til regerende Stanley Cup-vinder

Danmarks hidtil eneste Stanley Cup-vinder, Lars Eller, er blevet hovedperson i en opsigtvækkende handel i NHL.

Efter syv år hos Washington Capitals skifter den 33-årige center til den regerende Stanley Cup-vinder, Colorado Avalanche.

Det oplyser begge NHL-hold på deres hjemmeside.

Til gengæld for at afgive den rutinerede dansker får Washington et af Colorados valg i NHL’s talentdraft i 2025.