Dansk svømmelegende er død - 95 år gammel

Hun var ved legene i 1948 også favorit til at vinde OL-guld i 400 meter fri, men hun endte i stedet med at være tæt på at drukne.

Det forklarede hun i 2017 på følgende måde i et interview med Politiken.

- Fordi jeg havde fået en sprøjte, som skulle udskyde min menstruation, fik jeg et ildebefindende og kollapsede.

- Tænk, det er 69 år siden, og jeg ærgrer mig stadig over det. Gad vide, hvad der var i den sprøjte, sagde Greta Andersen til avisen som 90-årig.

Greta Andersen blev senere kendt som en dygtig langdistancesvømmer. Hun blev blandt andet berømt for at svømme over Den Engelske Kanal i rekordtider.