På landets bedste kvindehold vælger spillerne selv, om de vil op på vægten

»Vi har spillere, der har sagt fra, fordi de ikke har lyst til at blive vejet, og det er helt i orden. Men alle ved også, at det er sindssygt svært at sige fra, fordi vi er flokdyr, og det er vanskeligt at trække sig ud af flokken. Også på et landshold med åbenhed og plads til forskellighed. Det skal vi først og fremmest forstå og anerkende som ledere.«

Hvis en spillers vægt ændrer sig markant under en slutrunde og bekymrer fysioterapeuten, spørger fysioterapeuten om tilladelse til at dele informationen med Jesper Jensen og trænerstaben.

»Vejning er en hjælp – ikke en test. Derfor har vi i trænerstaben ikke ret til eller behov for at vide vægttallet.«