Dansk målmandstalent kronede stor kamp med første NHL-assist

Ottawa havde netop bragt sig foran 3-2 i starten af tredje periode, da Søgaard sendte pucken ud til Brady Tkachuk i venstre side.

Tkachuk fandt holdkammeraten Drake Bratherson, der scorede med et hårdt skud og på den måde gav den unge danske målmand en såkaldt andenassist for at have tredjesidste stav på pucken.

Søgaards debut i NHL’s pointstatistikker kronede en fin aften for nordjyden, der kæmper hårdt for at spille sig ind i varmen som fast keeper i den prestigefyldte ishockeyliga.

Han leverede 30 redninger og blev noteret for en redningsprocent på 93,55 i kampen, hvor Ottawa for fjerde gang i denne sæson slog de canadiske rivaler.