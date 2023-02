27/02/2023 KL. 11:51

For abonnenter

Spillerforening langer ud og vil bremse enhver form for vejning af unge håndboldspillere

Det er ikke 2023-standard at fortsætte med at veje unge piger, lyder det fra Håndbold Spiller Foreningen, der mener, at DHF har ageret langsomt og utilstrækkeligt i sagen om vejning af teenagetalenter.