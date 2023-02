26/02/2023 KL. 14:45

Mette Tranborg har glemt, hvad hun svarede efter en af Danmarks største oplevelser i mange år

For første gang siden EM-finalen samles håndboldkvinderne i den kommende uge for at evaluere den bedste præstation i 18 år. Der er noget at tage fat i – hvis de da kan huske det.