Over 30 lande i fælles opråb til IOC: Udeluk russere fra OL

Landene anklager Rusland for at blande sport og politik. Og Jakob Engel-Schmidt mener ikke, at de mere end 30 lande gør det samme ved at opfordre til udelukkelse.

- Nej, jeg tror ikke, man kan finde eksempler på, at danske atleter af den danske regering er blevet tvunget til at udtale sig politisk eller stå på mål for holdninger, som de ikke selv har.

- At vi på europæisk regeringsniveau tager afstand fra, at IOC leger med tanken om at lukke Rusland og Hviderusland ind, er helt usammenligneligt med statspropagandaen, der foregår i Rusland, siger han.

IOC-præsident Thomas Bach sagde 12. februar, at det ikke er ”op til regeringer at bestemme, hvem der kan deltage i hvilke sportsbegivenheder”.

Her understregede han også, at man føler med det ukrainske folk.

- Vi forsøger at finde en løsning, som skaber retfærdighed for sporten, som skal forene og ikke bidrage til mere konfrontation og eskalering, sagde Thomas Bach.

Når IOC har lagt op til, at deltagelse under neutralt flag måske kan komme på tale, betyder det, at atleterne eksempelvis ikke må bære farver eller symboler fra deres lande.