Thorbjørn Olesen kunne søndag fejre karrierens syvende triumf på DP World Tour, da han i overbevisende stil vandt Thailand Classic.

Nu nævnes han af golfeksperter som en kandidat til Europas Ryder Cup-hold, der møder USA i Rom fra 29. september til 1. oktober. Olesen var med i 2018, da Europa besejrede USA.

- Selvfølgelig vil jeg elske at komme tilbage og spille mere Ryder Cup. Det bliver svært at komme med, men dette er en god start i forsøget på at komme med på holdet, siger den 33-årige Olesen i sejrsinterviewet på Viaplay.