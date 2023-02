Olesen sluttede i samlet 24 slag under par efter en afsluttende runde i seks slag under par. Paul sluttede i 20 slag under par, mens Højgaard endte i 17 slag under par.

Der var noget så sjældent som to danskere i førerbolden. Olesen gik runden med Højgaard og Paul, der begge startede to slag efter Olesen før de sidste 18 huller.

Olesen udbyggede dog hurtigt forspringet. På både første og andet hul lavede han birdie, og så var føringen vokset til fire slag til blandt andre Højgaard på den delte andenplads.