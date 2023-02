Skistjerner kræver klimahandling: Vores vigtigste løb

FIS skal desuden oprette en afdeling, der arbejder med bæredygtighed og i det hele taget passer bedre på sporten.

Den østrigske styrtløber Julian Schütter er forfatter på brevet, som blandt andre stjernerne Mikaela Shiffrin, Federica Brignone og Aleksander Aamodt Kilde har underskrevet.

- Vi ser, at verden ændrer sig. Vi ser også effekten på vores sport.

- Jeg vil gerne have, at fremtidige generationer får lov at opleve vinter og er i stand til at gøre det samme som mig, siger Aamodt Kilde til AP med henvisning til brevet og en stribe aflysninger på grund af manglende sne.