Han bidrog dog fortsat til en masse tempo, og det havde Skjern-spillerne generelt svært ved at hamle op med, ligesom de havde svært ved at få styr på GOG’s anden VM-guldvinder, Lukas Jørgensen, der fra sin stregposition bidrog til mange flotte mål.

Skjern fik dog indstillet forsvaret midtvejs i første halvleg. Det blev mere fysisk og lykkedes i en periode med at presse GOG-spillerne til ukvalificerede afslutninger og passive angreb. Desværre for Skjern lykkedes det ikke at udnytte momentum. Der blev simpelthen brændt for mange chancer. Det førte til en scoringspause i kampen på otte minutter ved stillingen 12-7.

Men så kom der ellers luft under vingerne igen. Skjern gik over i syv-mod-seks, og det gav gevinst i angrebet. Eivind Tangen skruede op og scorede flere flotte mål for Skjern, men ofte, når bolden lå i GOG-nettet, lå den få sekunder senere i målet hos Skjern, der ikke nåede at få keeper Robin Haug på plads i tide. 19-15 var stillingen ved pausen.

Det var svært for Skjern at finde løsninger til at komme tættere på end de fire mål. Samtidig slap de heller ikke GOG helt af syne, og anden halvleg blev en leg med at bytte mål.

Mod slutningen kastede Henrik Kronborg igen sit hold ud i en syv-mod-seks i et sidste desperat forsøg, men igen lykkedes det ikke vestjydernes keeper at komme hurtigt nok på plads, og GOG sendte bolden i tomt mål.

Skjern kom aldrig tættere på, GOG var for kloge, selv om anden halvleg blev en smule kedeligere fra fynboernes side. En sikker sejr. En magtdemonstration i pokalsammenhæng.