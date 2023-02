Du er inviteret til en af årets største fester, og tusindvis af mennesker har store forventninger til dig og din tilstedeværelse.

Hvordan står du skarpest muligt, så du er klar til at give den gas?

Foretrækker du at ankomme lettere forhastet direkte fra forfesten med kridtede dansesko, men småtrætte ben? Eller vil du hellere have god tid til at lade op, prøve alt dit pæneste tøj fra skabet og gennemgå samtlige detaljer?