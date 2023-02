Super Bowl-sejr over storebror er bittersød for Travis Kelce

Kansas City Chiefs’ sejr over Philadelphia i dette års NFL-finale var en ”bittersød” oplevelse for Kansas-holdets tight end Travis Kelce, hvis storebror, Jason, spiller for det besejrede hold.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

- Det er bittersødt, mand, sagde Travis Kelce efter kampen.

- Jeg løj for alle og sagde til alle, at jeg ønskede at føle følelsen af at vinde over min bror, men det er en ret syg følelse, sagde han.