NHL-dansker laver mål og assist i berømt arena

For Oliver Bjorkstrand personligt var NHL-kampen mod New York Rangers natten til lørdag dansk tid en succes. Men for hans hold, Seattle Kraken, var det ikke.

Seattle tabte udekampen i Madison Square Garden 3-6, men den danske ishockeyspiller kunne glæde sig over en scoring og en assist i den berømte arena.

Målet faldt efter lidt over to minutter af anden periode, da Bjorkstrand blev spillet helt fri og udplacerede New Yorks målmand.